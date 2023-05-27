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Haberler Ekonomi Engelli bireyler her alanda desteklenecek

Engelli bireyler her alanda desteklenecek

27.5.2023

Gazete

Engelli bireyler her alanda desteklenecek
Hükümet, yaklaşık 569 bin kişiye ulaşan evde bakım desteğinin ayrıntılarını belirledi. Engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayıp bakımını yapan kişiye sağlanan evde bakım yardımının yönetmeliği yayınladı. Şimdiye kadar, evde bakım hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere ailesine toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı. Yeni düzenlemelere göre evde bakım desteğinden hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan aileler yararlanabilecek. Yönetmelikle evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı.
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