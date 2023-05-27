Engelli bireyler her alanda desteklenecek

Hükümet, yaklaşık 569 bin kişiye ulaşan evde bakım desteğinin ayrıntılarını belirledi. Engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayıp bakımını yapan kişiye sağlanan evde bakım yardımının yönetmeliği yayınladı. Şimdiye kadar, evde bakım hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere ailesine toplam 94 milyar 253 milyon liralık destek sağlandı. Yeni düzenlemelere göre evde bakım desteğinden hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olan aileler yararlanabilecek. Yönetmelikle evde bakım yardımı ödemelerinin devir, temlik ve haciz edilemeyeceği hükme bağlandı.

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