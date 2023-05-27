EYT’lilere avans imkanı

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmada başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu, primini kendi ödeyenler de süre uzatımıyla ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da yapılandırma kolaylığından yararlanıp emekli olabilecek. Emeklilik başvurusunda bulunup işlemleri tamamlanmasına karşın aylıkları henüz yatmayan EYT'liler avans talebinde bulunabiliyor.



FIRSATI KAÇIRMAYIN!

Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı. Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi. Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı. Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmış oldu. Yapılandırılan borçlarını peşin ödeyenlerin enflasyon farklarının yüzde 90'ı silinecek.



1 YIL İÇİNDE ÖDENMELİ

EYT'den yararlanmak isteyen isteğe bağlı sigortalıların yapılandırma başvurusunu kaçırmaması gerekiyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu öncesinde SSK'lı olanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyordu. Daha sonra sadece Bağ-Kur statüsünde isteğe bağlı sigorta uygulamasına geçildi. 2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemesi gerekiyor.



EYT'LİLERE AVANS IMKÂNI

Emeklilik başvurusu onaylanıp aylığı bağlanmayanların avans hakkı bulunuyor. EYT'nin yaşama geçtiği 3 Mart itibariyle başvuruda bulunup aylıkları gecikenler haziran itibariyle SGK'dan avans alabiliyor. Ödenen avanslar bağlanan emekli aylığından mahsup edilir. İlgili yönetmeliğe göre, emekli aylığının bu üç aylık sürede yatırılmaması durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilenlere yazılı talepte bulunmaları durumunda aylıklarından mahsup edilmek üzere avans verilebiliyor.



HAZAL ATEŞ

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