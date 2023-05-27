Tüm KOBİ’lere devlet desteği

Sanayİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımıyla ilgili önemli güncellemeler yaptıklarını belirterek, "Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler hem KOSGEB desteklerinden hem bankalarımızın farklı faiz desteklerinden daha fazla istifade edebilecek." ifadesini kullandı. Varank, Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KOBİ'lere devletin verdiği farklı destekler olduğunu anımsatan Varank, küçük, mikro ve orta ölçekli işletmelerin başta KOSGEB olmak üzere devletin farklı desteklerinden faydalanabildiğinin altını çizdi. İşletmelerin kendilerinden bir talebi olduğunu aktaran Varank, "KOBİ tanımını güncelleyerek daha fazla firmanın KOBİ desteklerinden faydalanabilmesini istiyordu işletmelerimiz. Biz de bunu dikkate aldık ve Resmi Gazete'de KOBİ tanımıyla ilgili önemli güncellemeler yaptık. Artık KOBİ olabilmeniz için 250 milyon lira ve altında ciro değil 500 milyon lira ve altı ciroya sahipseniz KOBİ sınıfına giriyorsunuz. Küçük ölçekli işletmeler 125 milyon liralık ciroya kadar kabul ediliyordu, bu 250 milyon liraya çıkarıldı. Mikro ölçeklilerde de bu sınırı biraz daha yukarı taşımış olduk" diye konuştu.

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