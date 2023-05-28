Devlet projeleriyle Şırnak’ta balık hasadı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yapımı tamamlanan 5 baraj, artık su ürünlerinin yetiştirilmesi projeleriyle gündeme geliyor. Devletin yaptığı balık tesislerinde yıllık 29 ton balık üretimi yapılıyor. Uludere ilçesinde son yıllarda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber İnceler Barajı'nda balık tesisi kuruldu. 3 yıldır faaliyette olan tesiste her yıl 29 ton balık üretimi yapılıyor. Hasadı yapılan alabalıkların kilosu 90 liradan satılıyor. Bölge halkı tarafından oldukça beğeni alan balık tesislerinde 2023 yılının ilk hasadı yapıldı.

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