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Haberler Ekonomi Kadın balıkçılara daha fazla destek ödemesi

Kadın balıkçılara daha fazla destek ödemesi

28.5.2023

Gazete

Kadın balıkçılara daha fazla destek ödemesi
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde balıkçılık yapan Kadın Balıkçılar Derneği üyesi 20 kadın balıkçı, 'Denizler İçin Güçleniyoruz' projesinin analiz çalışması kapsamında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nde buluştu. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "2017 yılından bu zamana kadar küçük ölçekli balıkçılarımıza 82,9 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2023 yılı desteklemesinde ise ilk defa balıkçı gemisi sahibi veya ortağı olan kadınlara yüzde 25 daha fazla destekleme ödemesi yapılacaktır" diye konuştu.
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