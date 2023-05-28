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Haberler Ekonomi Saksılarda üretilen mavi yemişe talep artıyor

Saksılarda üretilen mavi yemişe talep artıyor

28.5.2023

Gazete

Saksılarda üretilen mavi yemişe talep artıyor
Antalya'da topraksız tarım yöntemiyle özenle yetiştirilen mavi yemiş, iç pazarın yanı sıra Rusya, Avrupa ve Uzak Doğu başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca "2013'te ülkemizde 450 dekar alanda üretilen bu meyve, 2022 sonunda 13 kat artarak 6 bin 600 dekara, üretim miktarı 4 bin 300 tona ulaştı" dedi. Ana vatanı Kuzey Amerika olan, uzun yıllardır Karadeniz bölgesinde üretilebilen mavi yemiş, özellikle son yıllarda Antalya'da sera ve tarlalarda topraksız tarım yöntemiyle saksılarda üretilmeye başladı.
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