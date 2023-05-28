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Haberler Ekonomi Sel mağdurlarına 3 milyon lira ödeme

Sel mağdurlarına 3 milyon lira ödeme

28.5.2023

Gazete

Sel mağdurlarına 3 milyon lira ödeme
Balıkesir'de 10 gün önce yaşanan selde zarar gören 401 vatandaşa yaklaşık 2 milyon 920 bin lira acil yardım ödemesi yapıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zarar tespit çalışmalarına dayalı olarak Altıeylül ve Karesi Kaymakamlıkları bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 3 milyon TL acil yardım ödeneği temin edilerek, konut ve iş yerlerinde zarar meydana gelen vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ödeme yapılmıştır. 26 Mayıs Cuma günü itibarıyla 401 kişiye toplam 2 milyon 920 bin TL tutarında acil yardım ödemesi tamamlanmıştır. Zararların geri kalan bölümünün karşılanabilmesi için AFAD Başkanlığından ilave ödenek talebinde bulunulmuştur" denildi.

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