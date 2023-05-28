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Haberler Ekonomi Togg’u davul zurnayla karşıladılar

Togg’u davul zurnayla karşıladılar

28.5.2023

Gazete

Togg’u davul zurnayla karşıladılar
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde görücüye çıkan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X büyük beğeni toplarken, vatandaşlar Togg'u davul zurna eşliğinde karşıladı. Çarşı Meydanı'na getirilen Togg'u görenler fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştı. Aracın içini inceleyen vatandaşlar, yetkililerden donanımı hakkında da bilgiler aldı. Yoğun bir kalabalığın olduğu tanıtımda, vatandaşların Togg'a olan ilgisi dron ile de görüntülendi. Togg'u inceleyen Abdülaziz Ören, Togg'u daha önce hep televizyonlarda gördüklerini kaydederek, Bolvadin'e geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR
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