Ucuzluk pazarı

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, havaların ısınmasıyla yeni sezon ürünlerin tezgaha düştüğünü, ancak fiyatların bugünkü rakamların altına ineceğine ihtimal vermediğini söyledi Bir hayli uzun süren pazaryerlerindeki yangın, kısmen de olsa söndü.30 liraya patlıcan, biber, domates, soğan, patatesin satıldığı semt pazarlarında artık etiketler, makul seviyelere çekildi. Bir ara 30 liraya satılmaya başlanan soğan, yeni sezon ürünün piyasaya verilmesiyle birlikte 10 liralık etiket taşımaya başladı. Sebzelerin yanı sıra meyvelerde de gözle görülür bir ucuzlama görülürken, pazarın en pahalı ürünü karpuz ve kiraz oldu. İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, havaların ısınması ve yeni sezon ürünlerin piyasaya sürülmesiyle pazarlarda ucuzluğun başladığını, insanların bol bol sebze ve meyve aldığını, esnafın da sürümden kazandığını söyledi. Başkan Erişen, pazarın en pahalı meyvesi olan kirazın 50 liranın altına düştüğünü, 30 liraya, hatta 20 liraya da satıldığını belirtirken, yakında yerli karpuzun çıkmasıyla karpuzun kilo fiyatının da 7 liraya kadar düşebileceğini anlattı.Bir ara yanına yaklaşılmayan domatesin 8-10 liradan satıldığını, salatalığın 10 lira olduğunu hatırlatan Başkan Erişen, "Yaz geldi fiyatlar düştü. Yerli ürünler tezgahta. Salatalık bol. Önümüzdeki ay yerli ürünler daha çok olacak. Ancak fiyatlar, bugünkü fiyatlardan aşağıya inmez. Ben Pazarcılar Odası Başkanı olarak bu fiyatlara razıyım. Sanırım vatandaşlarımız da razıdır. Yeni ürün patates çıkınca, ithal patatesi satan da yok, alan da yok. Vatandaşlar, bu kadar ucuza sebze görünce, bol bol alıp buzdolabına atıyor. Ayşekadın fasulyesinin 10 lira olduğunu görenler, etikete bir daha bakıyor. Rakamın doğru olduğunu görünce, gülümseyerek mutlu bir şekilde satın alıyor. Patlıcan, yerinde 5 lira, tezgahta 10 lira. Hiç kimsenin bu rakamlara itiraz yok. Soğan, satıcıyı da alıcıyı da çok fena bozmuştu ki artık soğanı satan da alan da barışmış durumda. Soğan, büyüklüğüne göre 5 liraya da satılıyor" dedi.DOMATES 8 liraPATATES 10 liraTAZE FASULYE 10 liraPATLICAN 10 liraKARNABAHAR 5 liraBEZELYE 10-15 liraLAHANA 10 lira,BAKLA 15 liraKARPUZ 10 liraLİMON 10 liraSALATALIK 10 liraBİBER 10 liraMAYDONOZ 2 liraERİK 17 lira