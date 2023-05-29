Motosiklet satışları yüzde 450 arttı

OTOMOBİL fiyatlarında yaşanan artış ve arz sıkıntısı vatandaşı motosiklet almaya itti. Geçtiğimiz yıla göre oranla motosiklet satışlarındaki artış yüzde 450'yi buldu. Otomobil sektöründe yaşanan fiyat artışı ve bulunabilirliğin düşük olması vatandaşı motosiklet almaya yöneltiyor. Motosiklet sektörüne talep her geçen gün artıyor. Bir önceki yıla göre motosiklet satışlarındaki artış yüzde 450'yi bulmuş durumda. Motosiklet satıcıları bu durumdan oldukça memnun. Ortalama bir motor 20 bin ile 120 bin TL arasında satılıyor. Satıcılar, motor kullanmak isteyenleri, sürüş güvenliği için kask, eldiven gibi ekipmanları da satın alması konusunda uyardı. Sıfır araçlarda bulunabilirliğin düşük olduğundan kaynaklı motosikletlere talebin oldukça arttığını belirtildi.

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