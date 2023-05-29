“Yumurtayı 4 TL’ye satmak etik değil”

İZMİR Yum-Bir Başkanı İsmail Kor, mevsim sebebiyle yumurta tüketiminin azaldığını ve fiyatlarda düşüş olduğunu kaydederek "Yumurtanın tanesi 2 TL... 4 TL'ye satan yerler terbiyesizlik yapıyor. Bu etik değil. Yumurta fiyatları artmıyor. Tüketim azaldığı için tersine geriliyor. Bu yüzden de üretici para kazanamadığı için tavuk kesiyor" dedi. Başkan Kor, tüketimin düşmesine bağlı olarak yumurta fiyatlarında gerileme yaşandığını kaydetti. Yumurta fiyatlarında bir düşüş yaşandığını kaydeden Kor, sektördeki sorunlara da değinerek, "Yumurtanın tanesi 2 TL... 4 TL'ye satan yerler terbiyesizlik yapıyor. Bu etik değil" dedi.

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