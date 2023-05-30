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Haberler Ekonomi Buğdayda yüksek rekolte beklentisi sevindirdi

Buğdayda yüksek rekolte beklentisi sevindirdi

30.5.2023

Gazete

Buğdayda yüksek rekolte beklentisi sevindirdi
Türkiye'de bu yıl buğday için yüzde 5'lik artışla yaklaşık 22 milyon ton rekolte bekleniyor. Uzmanlar, rekolte yüksekliğinin sektör açısından olumlu yansımalarının olacağına vurgu yaparak, Türkiye'de gün geçtikçe hedeflerin büyüdüğünü, çıtanın yükseldiğini belirtti. Ürün kalitesi yağışlardan kaynaklı beklentiyi üstte tutuyor. Bu yıl buğday ekim alanlarında yağış olarak iyi bir seviye gördü. Üretim sahalarının son yılların en yüksek yağış ortalamasını alındı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışların ürünlerin verimi ve kalitesine olumlu yönde direkt katkı edecek.
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