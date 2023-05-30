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Haberler Ekonomi Emlak vergisi taksidinde yarın son gün

Emlak vergisi taksidinde yarın son gün

30.5.2023

Gazete

Emlak vergisi taksidinde yarın son gün
2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. 2'nci taksit ödemeleri ise 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2,5 oranında faiz uygulanacak. 7440 sayılı Kanunla, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi, katkı payı, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammının terkin edilmesi sağlanmıştı. Bu kapsamda, emlâk vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre temizlik vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı da terkin edilecek.
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