Kadın girişimcilere büyük destek

İzmir Valiliği Koordinatörlüğünde yürütülen EGIKAD'ın partner olduğu, uluslararası MIRA - İş Dünyasında Yaratıcı Kadınlar projesi kapanış kongresi İzmir İktisat Kongre Merkezi ve İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'da yapıldı. Avrupa Komisyonu'nun açtığı 'Yaratıcılık İçin Stratejik Ortaklıklar' çağrısı kapsamında İzmir Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla kabul edilen proje, İzmir Valiliği koordinatörlüğünde; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege İş Kadınları Derneği, İngiltere, Portekiz ve Romanya ortaklığında yürütüldü. İzmir İktisat Kongresi Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, projeyi başarıyla tamamlamış olmaktan mutlu olduklarını söyledi. EGİ- KAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Yörükoğlu Aşkıner, temel amaçlarının düşük vasıflı kadınların, girişimcilik becerilerini geliştirerek iş hayatına katılımlarını artırmak olduğunu ifade etti.

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