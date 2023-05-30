ÖSYM: Depremzedelerden DGS başvuru ücreti alınmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Dikey Geçiş Sınavı'nda da (DGS) deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacağını duyurdu.



ONLARIN YANINDAYIZ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yazılı açıklamasında, "Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas- Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret alınmadığını, bunu sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

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