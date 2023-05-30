Piyasalarda Başkan Erdoğan rüzgarı

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'yi aşan oyla kazandı. Meclis ve komisyonlarda da büyük çoğunluğun Cumhur İttifakı elinde olması, piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğini dağıttı. İstikrar fiyatlaması ile Borsa İstanbul'da reel sektör öncülüğünde sert yükseliş yaşandı.Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 4.580,67 puandan kapattı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.Önceki gün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sonuçlarının açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" ifadelerini kullandı.