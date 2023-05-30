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Haberler Ekonomi Selendi’de sezonun ilk kiraz pazarı kuruldu

Selendi’de sezonun ilk kiraz pazarı kuruldu

30.5.2023

Gazete

Selendi’de sezonun ilk kiraz pazarı kuruldu
Manisa'nın önemli kiraz üretim merkezlerinden biri olan Selendi ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplanarak pazara indi. Selendi ilçesinde ilk kiraz, önceki yıllarda olduğu gibi Eskin Mahallesi'nde toplandı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek, erkenci kirazları hasat eden üreticiler, Eskin Mahallesi'nde kurulan kiraz alım merkezine ürünlerini teslim etti.

TALEP ÇOK FAZLA
İlk kirazlarını alan tüccarlardan Mustafa Vurgun, kirazda ürün kalitesi ve ihracat pazarında verimli sezon beklediklerini belirterek, "Kaliteli üretildiği zaman talep de çok oluyor. Biz de ihracatçılar olarak üreticilerimizle iç içe olup, onlara destek oluyoruz" dedi.
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