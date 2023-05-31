İzmir esnafının geleceğini planlıyorlar

11 Haziran'da yapılacak olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Olağanüstü Genel Kurulu öncesi açıklama yapan Zekeriya Mutlu, esnaf sanatkarların ve teşkilatlarının geleceğine ilişkin projeler hazırladıklarını söyledi. Genel seçimler ve adaylık sürecini de değerlendiren Mutlu, "İzmir Birliği, pandemi döneminde esnaf sanatkarlara verilen destekler, hipermarketler yasası, EYT uygulamasında ve emeklilikte SSK ile Bağ-Kur gün adaletsizliği gibi pek çok sorunun çözümüne katkı vermiştir.

Esnaf sanatkarların yoğun sorunlarının bulunduğu bir dönemde, TBMM'de yer alarak mevcut birikimlerimizle esnaf sanatkarlara daha etkin hizmetler verebileceğimizi, kanunlar hazırlanırken kesimin menfaatleri doğrultusunda daha fazla katkı koyabileceğimizi düşündük. Doğal olarak bir siyasi parti kanalıyla ama esnafa hizmet ana amacıyla aday adayı oldum ancak olmadı. İESOB'nin 2022 yılı genel kurulunda tek listeyle ve çoğunluğun desteğiyle başkanlık görevine seçilmiştim. Adaylık süreci sonrasında tüm oda Başkan ve yönetimlerini ziyaret ederek görüşlerini aldım.

Bu görüş ve önerileri mutlaka dikkate alacağım.

Bu noktadan itibaren bize düşen, esnaf sanatkarları ve teşkilatlarını geleceğe hazırlayacak projeleri ve bizden sonra bu çalışmaları devam ettirecek ehil kadroları hazırlamak olacaktır"diye konuştu.

ODALARLA OMUZ OMUZA

El emeği ve sanatı ile üreten, sınırlı sermayesi ile faaliyetlerini yürüten küçük işletmelerin, yeniliklerine uyum sağlamasının önemine değinen Mutlu "Esnaf sanatkarlar gelecekte de var olabilmek için özellikle mesleki alanda kendilerini geliştirmelidirler.

. Bu çerçevede, her dönem Türk esnaf sanatkarlarına öncülük eden İzmir Birliği de önemli bir misyon üstlenmektedir.

İletişim ve bilgi çağının gereklerine uygun şekilde, Esnaf Sanatkarların yarınlarını kurgulayacak adımlar belirlenmiştir.

Kurumsal bir yapıya, uzman kadroya sahip olan İESOB, genel kurulun hemen ardından, daha güçlü bir yönetimle teşkilatına yol haritası çizecektir. Bu konuda en büyük destekçilerimiz birbirine sımsıkı sarılarak Birliği'ne destek veren oda başkan ve yöneticilerimiz olacaktır. Teşkilat yöneticilerimizle omuz omuza çalışarak örnek projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

İESOB'NİN YENİ DÖNEM HEDEFLERİ

İESOB'nin yeni dönem çalışma programı şu şekilde:

DİJİTALLEŞME: Dijital eğitim ve medya merkezi kurulması, odalara donanım desteği, e-arşiv hizmeti, fiyat tarifelerinin dijital ortama taşınması ve yenilenmiş ESBİS Modülü,

ODALARIN Ekonomik Yapısının Güçlendirilmesi: Şoför odalarının belge süreçlerinde yetkilendirilmesi, eğitim ve danışmanlık yoluyla odaların ekonomik yapısına destek.

PROJELER: Yeşil Esnaf Atölyesi, Gelenekselden Dijitale, Esnaf Destek Masası, Anti-Korsan Mobil Uygulama, Toplu Tedarik Modeli, Dolu Dolu Lojistik

YAPILANMA: Sektörel Koordinasyon Kurulu Çalıştayı, Meslek Komitelerinin oluşturulması, İş Geliştirme Projeleri, Sosyal Medya, İnsan Kaynakları ve KOBİ Danışmanlığı Birimlerinin oluşturulması.

İLETİŞİM: Dijital Geri Bildirim ve Haber Portalı, Esnaf İletişim Ağı, Kurumsal İletişim ve İşbirlikleri

KAYIT dışı ile mücadele ve eğitim çalışmaları.