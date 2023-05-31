Tahıl Koridoru Anlaşması buğday fiyatını düşürdü

Türkiye'nin kendine yetebilen bir ülke olmaktan ziyade dünyanın birçok ülkesine un ihraç ettiğine de dikkati çeken Tezcan, "Türkiye'nin jeopolitik ve siyasi avantajları sayesinde bu konuma geldik" dedi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, üçüncü kez 2 ay daha uzatıldı.

İNSANLIK İÇİN ÖNEMLİ

Alınan kararın gıdaya erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra buğday fiyatlarını düşürdüğünü belirten TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, Türkiye'nin jeopolitik konumu gereği önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Buğdayın dünya insanlığı için son derece önemli bir temel gıda maddesi olduğunun altını çizen Tezcan, "Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle hayata geçirilen Tahıl Koridoru sayesinde, Rusya ve Ukrayna ile Birleşmiş Milletler temsilcileri dünyaya ulaşabilir hale geldi. Gelişmemiş ülkeler büyük sorun yaşadı. Türkiye'nin ara buluculuğu ve Tahıl Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle Ukrayna ve Rusya'da üretilen buğdayların dünyayla buluşmasının önü açılıyor. Bu vesileyle ürüne ulaşılabilirlik kolaylaşmış oldu" dedi.

3 MİLYON 50 BİN TON UN

TÜRKİYE'NİN 96 ülkeye un ihraç ettiğini söyleyen Haluk Tezcan, son 9 yıldır en büyük un ihracatı yapan ülke konumuna gelindiğini belirterek, "2022 yılı itibarıyla 3 milyon 50 bin ton unu dünya sofraları ile buluşturduk. Böylece Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamış bir sektör olarak tarihe geçtik" diye konuştu. Dünyada yaşanan gıda savaşlarını da hatırlatan Tezcan, "Su ve enerji insan yaşamı için ne kadar kıymetliyse gıdaya ulaşım da aynı önemdedir. Gıdaya ulaşım zorlaşırsa başka savaşlar meydana gelir. Gıdanın önemi her geçen gün daha çok öne çıkıyor. Kuraklık, sel, doğal afetler gıdaya erişimi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.