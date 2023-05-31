Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı. Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalışla 19 milyar 331 milyon dolara, ithalatı yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 17,2 azalırken ithalat yüzde 3 yükseldi.

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