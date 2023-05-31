  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

31.5.2023

Gazete

Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Nisan ayı Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı. Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalışla 19 milyar 331 milyon dolara, ithalatı yüzde 4,8 düşüşle 28 milyar 69 milyon dolara geriledi. Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 17,2 azalırken ithalat yüzde 3 yükseldi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA