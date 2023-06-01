Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

Aydın'dan geçtiğimiz Nisan'da 84 milyon dolar ihracat gerçekleşirken en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Ege'nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olan Aydın'da AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, kent ihracat verileriyle ilgili değerlendirme yaptı.



7 MİLYON DOLAR İHRACAT

Başkan Maraş, "İlimizin 2023 yılı Nisan ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,5 azalırken 84 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi. Maraş, "Son 12 aylık ihracatımız yüzde 1,8 artışla 1 milyar 177 milyon dolara gerilerken son 12 aylık ithalatımız yüzde 0,8 azalışla 482,7 milyon dolara geriledi. Nisan ayında 36,4 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimizde, ihracatın ithalatı karşılaşama oranı da yüzde 176,2 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 21'inci sırada, ithalatta ise 27'inci sırada yer aldı" dedi. Maraş, ilden en fazla ihracat yapılan ülkenin 7,3 milyon dolar ile İtalya olduğunu, İtalya'yı Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya'nın izlediğini ifade etti.



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