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Haberler Ekonomi BOTAŞ, THY ve TCDD’nin satılacağı iddiaları yalanlandı

BOTAŞ, THY ve TCDD’nin satılacağı iddiaları yalanlandı

1.6.2023

Gazete

BOTAŞ, THY ve TCDD’nin satılacağı iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları'nın satılacağı iddialarını yalanladı. Açıklama, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. İddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, "BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları'nın satılacağı iddiası doğru değildir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin enerji ve ulaştırma sektöründe uluslararası saygınlığa sahip şirketleri hakkında yapılan asılsız ve spekülatif açıklamalara itibar edilmemelidir" uyarısına bulunuldu.
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