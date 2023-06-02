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Haberler Ekonomi Bakanlığın İnciraltı planına destek istedi

Bakanlığın İnciraltı planına destek istedi

2.6.2023

Gazete

Bakanlığın İnciraltı planına destek istedi

İZMİR'DE İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, kentin işlek caddelerine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından hazırlanan İnciraltı planlarıyla ilgili afişler astı.

Yazılı bir açıklama yapan Karabulut, "Bir türlü turizmde istediği ivmeyi yakalayamayan kadim şehrimiz İzmir, askıya çıkan İnciraltı planlarının hayata geçmesi ile 22 bin yeni yatak kapasiteli turizm bölgesi kazanmış olacak. Şehrin merkezindeki yatak kapasitesi kadar, İnciraltı tek başına İzmir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. İzmirli ailelerin sahip olduğu yerlerin planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sağlık Turizm" odaklı yapılarak askıya çıktı. İzmirliler Bakanlığın planına destek vermeli" dedi.

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