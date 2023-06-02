Kurum: Yarısı Bizden’e 270 bin başvuru yapıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldığını ve başvuruların sona erdiğini bildirdi.

İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi veren Kurum, "Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.