Emekliye kademeli zam müjdesi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken, gözler 15.3 milyon emekliye yönelik kademeli zam planına çevrildi. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. Masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor.

Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca pazartesi günü açıklanacak mayıs ve ardından haziran enflasyon oranları sonrasında aylıklara yapılacak zam oranı netleşecek.