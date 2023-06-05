İş dünyasında yeni kabine coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yeni kabinede ekonomi kurmayları da belli oldu. Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler arasında daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı. Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başına da bakan yardımcısı olan Mehmet Fatih Kacır getirildi. İş dünyası temsilcileri, yeni kabinedeki deneyimli isimlerin Türkiye ekonomisi açısından umut göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: ÜLKEMİZİN, yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.Yeni kabinenin ülke, millet ve sanayiciler için hayırlı olmasını dilerim. Ülkemiz ve sanayicilerimiz için çok emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Meclisim, Yönetim Kurulu Üyelerim ve sanayicilerimiz adına bilhassa teşekkür ederim.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınliderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nınilk kabinesinin, ülkeye ve millete hayırlıolmasını dilerim. Başarılı olacaklarınainancımız tamdır.Ülkemizingeleceği için önemlibir sorumluluk üstlenenher bir kabine üyesini kutluyorum.Her birinin TürkiyeYüzyılı'nda ülkemizinkalkınması ve refahı içinönemli bir katkı sağlayacağınainancımız sonsuz.Tümbakanlarımıza başarılardiliyorum. OSB camiamızabüyük katkılarıolan Sanayi ve TeknolojiBakanı Mustafa Varank'a, verdikleritüm destekler için yürekten teşekkür ediyorum.Bakan Yardımcılığı dönemindede her zaman yanımızda olan yeni Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KacırBey'i tebrik ediyorum.Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurluolsun. Bundan sonra gerçek gündemolarak ekonominin en yoğun konuşulacağıbir döneme giriyoruz. İş dünyası olarakistikrarlı bir ekonomi politikasıyla sorunlarımızınçözülmesini umut ediyoruz.İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli: Yeni Bakanlar Kurulu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Liyakata göre dizayn edilmiş, genç ve dinamik bir kabine olması memnuniyet verici. Piyasalara güven verecek, kırılganlıklarımızı giderecek, üretim kaslarımızı ve rekabet yeteneğimizi güçlendirecek, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını bekliyoruz.Sanayicilerimizdenaldığımız izlenim ileKabinemizin piyasalaraolumlu yansıyacağındanşüphemyok. Herkes ekonomik istikrarın biran önce gelmesini istiyordu. İş dünyamıziçin hayırlısı olacağına inanıyorum.Pazartesi'nden itibarenpiyasalar olumlu şekilde ilerleyecektir.Hazine ve Maliye Bakanı olarakatanan Mehmet Şimşek'ten geçmişteolduğu gibi yine başarılı işlereimza atacağı kanaatindeyim.Yeni kabineye başarılar diliyoruz. Bizi en fazla ilgilendiren nokta, Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması. Yeni dönem için açıklamaları bize umut veriyor. Yönetilebilir para politikalarının uygulanacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemle ilgili olumluyuz. İhracata ve üretime yönelik dönemin başlayacağını umut ediyoruz.Yeni kabine güçlü ve işinin ehli kişilerden oluşuyor. Bu kabineden büyük bir beklenti var. Umarım bu beklentilere karşılık vereceklerdir. Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması, piyasaların beklentilerine cevap verdi. Mehmet Bey'in yeni yapacağı değişikliklerle, üreten, ihraç eden insanların ihtiyaçlarına cevap verilebileceğini düşünüyorum.Yeni kabinenin özel sektörün ve ihracatın önünü açacak politikaları hayata geçireceğine inanıyoruz. Sayın Şimşek'in, 'Cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor' söyleminin altına imzamızı atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyıla güzel bir giriş yapmasını diliyoruz.EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar: Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinemiz ülkemize hayırlı olsun. Maliye ve Hazine Bakanlığı görevine getirilen ve daha önce de bakanlık yapan Mehmet Şimşek bu konuda tecrübeli bir bakanımız. Beklentilerimiz olumlu yönde.