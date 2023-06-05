İş dünyasında yeni kabine coşkusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yeni kabinede ekonomi kurmayları da belli oldu. Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler arasında daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı. Ticaret Bakanlığı görevine Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başına da bakan yardımcısı olan Mehmet Fatih Kacır getirildi. İş dünyası temsilcileri, yeni kabinedeki deneyimli isimlerin Türkiye ekonomisi açısından umut göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
BÜYÜME HEDEFİNE DAHA HIZLI İLERLEYECEĞİZ
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: ÜLKEMİZİN, yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de, iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç: Yeni kabinenin ülke, millet ve sanayiciler için hayırlı olmasını dilerim. Ülkemiz ve sanayicilerimiz için çok emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Meclisim, Yönetim Kurulu Üyelerim ve sanayicilerimiz adına bilhassa teşekkür ederim.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilerim. Başarılı olacaklarına inancımız tamdır.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Ülkemizin geleceği için önemli bir sorumluluk üstlenen her bir kabine üyesini kutluyorum. Her birinin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağına inancımız sonsuz.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükçü: Tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. OSB camiamıza büyük katkıları olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, verdikleri tüm destekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcılığı döneminde de her zaman yanımızda olan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bey'i tebrik ediyorum.
Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken: Kabinemiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra gerçek gündem olarak ekonominin en yoğun konuşulacağı bir döneme giriyoruz. İş dünyası olarak istikrarlı bir ekonomi politikasıyla sorunlarımızın çözülmesini umut ediyoruz.
LİYAKAT VE DİNAMİZM MEMNUNİYET VERİCİ
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli: Yeni Bakanlar Kurulu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Liyakata göre dizayn edilmiş, genç ve dinamik bir kabine olması memnuniyet verici. Piyasalara güven verecek, kırılganlıklarımızı giderecek, üretim kaslarımızı ve rekabet yeteneğimizi güçlendirecek, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir ekonomi modelinin kurgulanması ve uygulanmasını bekliyoruz.
Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş: Sanayicilerimizden aldığımız izlenim ile Kabinemizin piyasalara olumlu yansıyacağından şüphem yok. Herkes ekonomik istikrarın bir an önce gelmesini istiyordu. İş dünyamız için hayırlısı olacağına inanıyorum. Pazartesi'nden itibaren piyasalar olumlu şekilde ilerleyecektir. Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek'ten geçmişte olduğu gibi yine başarılı işlere imza atacağı kanaatindeyim.
Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu: Yeni kabineye başarılar diliyoruz. Bizi en fazla ilgilendiren nokta, Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması. Yeni dönem için açıklamaları bize umut veriyor. Yönetilebilir para politikalarının uygulanacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemle ilgili olumluyuz. İhracata ve üretime yönelik dönemin başlayacağını umut ediyoruz.
Denizli İhracatçılar Birliği DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: Yeni kabine güçlü ve işinin ehli kişilerden oluşuyor. Bu kabineden büyük bir beklenti var. Umarım bu beklentilere karşılık vereceklerdir. Sayın Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olması, piyasaların beklentilerine cevap verdi. Mehmet Bey'in yeni yapacağı değişikliklerle, üreten, ihraç eden insanların ihtiyaçlarına cevap verilebileceğini düşünüyorum.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Yeni kabinenin özel sektörün ve ihracatın önünü açacak politikaları hayata geçireceğine inanıyoruz. Sayın Şimşek'in, 'Cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor' söyleminin altına imzamızı atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'mizin ikinci yüzyıla güzel bir giriş yapmasını diliyoruz.
BEKLENTİLER OLUMLU
EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar: Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinemiz ülkemize hayırlı olsun. Maliye ve Hazine Bakanlığı görevine getirilen ve daha önce de bakanlık yapan Mehmet Şimşek bu konuda tecrübeli bir bakanımız. Beklentilerimiz olumlu yönde.