Bir sigara grubuna 5 TL zam yapıldı

En son yılbaşında zam gelen sigaraya, dün itibarıyla bir zam daha geldi. Philip Morris grubu sigaralara 5 TL zam yapıldı. Son olarak yılbaşında zam yapılan sigaraya bir zam daha geldi. Zamlarla birlikte 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak. Philip Morris grubu tüm ürünlere 5 TL zam geldiği ileri sürüldü. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün gelen zammın yalnızca bir sigara grubuyla sınırlı olduğunu; ancak ilerleyen günlerde tüm ürünlerde fiyat artışı yaşanacağı bilgisini verdi. Aybaş, rekabet kanunu gereği tüm firmaların aynı gün zam kararı açıklayamadığını belirtti.

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