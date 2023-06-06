Çalışan ve emeklinin gözü Temmuz zammında

Beş aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.26, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13.13 zammı cebine koydu. Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyon ve refah payı ile birlikte emekliye zam yüzde 30'u aşacak. Emekliler bu ay maaş ve 2 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyelerini 19-26 Haziran tarihleri arasında alacak. En düşük memur maaşı yüzde 85 artışla 22 bin liraya çıkacak.



MAAŞLARA ENFLASYON AYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle, SSK ve Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın başında yüzde 15.40'lık 6 aylık enflasyona refah payı da eklenerek yüzde 30 zam verildi. Toplu sözleşmeye göre, memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. Böylece yapılan yıllık zam yüzde 84.20'ye çıktı. Yılın başında 5500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı yıl içindeki düzenlemeyle beraber 7500 liraya çıkarıldı.



YÜZDE 15.26 ZAM CEPTE

Emekli ve memur zammı temmuz başında açıklanan Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15.26 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15.26 oldu.



BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIYOR

Emekliler zamlı aylıklarını temmuz ayında alacak. Bu ay ki mevcut aylıkları ile birlikte 2 bin liralık kurban bayramı ikramiyeleri ise 19 haziran itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Daha önce bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyelerinde yeni bir artış olup olmayacağı merak konusu olurken, bu konuda gözler yeni bakanlara çevrildi.



MEMURA YÜZDE 85 ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 bin 848 lira olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağını açıklarken bu durumda yapılan zam yüzde 85'e ulaşacak. Kamuda bu tutarın üzerinde maaş alanlara yapılacak zam ise eklenecek refah payı, seyyanen artış ile netleşecek.



EMEKLİYE KADEMELİ ZAM

Milyonları ilgilendiren zamlar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasındaki en önemli başlığı oluşturuyor. Emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışı olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan yüzde 45 zam formülüne göre temmuz itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan, yüzde 40 artışla 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da yüzde 35 artışla, 28 bin 350 lira alacak.



ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu da bu ay ara zam için toplanacak. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek. Yeni asgari ücrette de enflasyon rakamları belirleyici olacak.



HEM ZAM HEM REFAH PAYI

- Emekliye aylık, bayram ikramiyesi 19-26 Haziran arası yatacak

- Yüzde 15.26 zam emeklinin cebinde

- Emekli, memura enflasyonla birlikte refah payı da verilecek

- En düşük memur maaşına yüzde 85 zam kesinleşti

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