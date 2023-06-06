Emin Akbaşoğlu güven tazeledi

S.S. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi (YATEK) 19. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu tek aday olarak girdiği seçimlerde yeniden güven tazeledi. 2004 yılında Türkiye'nin farklı noktalarında faaliyetlerini sürdüren yat ve tekne imalatçıları ile bunlara ait yan sanayi iş kollarını bünyesinde toplayıp eğitim ve sosyal tesisleri içeren iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan YATEK yönetim kurulu seçimi için açık oylama yapıldı. Seçime tek aday olarak katılan Emin Akbaşoğlu yeniden başkan seçildi. YATEK Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, "Bu görevi tekrar bana verdiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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