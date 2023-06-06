Enflasyon, son 17 ayın en düşük seviyesinde

Mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,04, yıllık bazda ise yüzde 39,59 olarak gerçekleşerek son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. TÜİK, Mayıs 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde eksi 13,79 ile konut oldu.

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