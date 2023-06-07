Çevreyi kirletenlere 11,5 milyon lira ceza

Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevreyi kirletenleri affetmiyor. 2022 yılında çevreyi kirletenlere yönelik 106 cezai işlem uygulanırken 10 milyon 402 bin lira idari para cezası kesilirken, 2023 yılının ilik 2 ayında ise 82 cezai işlem uygulanırken 1 milyon 194 bin lira ceza kesildi. Manisa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara, 9 Haziran'a kadar devam edecek olan Türkiye Çevre Haftası kapsamında Manisa'da yapılan çalışmalardan bahsetti, çevreyi kirletenlerin cezasız kalmadığını kaydetti. Kara, "Tarihe ışık tutmuş, bağrında şehzadeler yetiştirmiş kentimizi hep birlikte temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturma gayreti içinde olmalıyız" dedi.

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