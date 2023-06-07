Dış ticaret hacmi yüzde 90.6 arttı

Türk lirasıyla ihracat ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,6 artışla 77,7 milyar liraya yaklaştı. Martta Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 165, dış satım gerçekleştiren firma sayısı 8 bin 440 oldu. Dış ticaret hacmi yılın ocakmayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,8 artarak 287 milyar 59 milyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar oldu.



Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. İthalat ise yüzde 16 artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 15,3 artışla 55 milyar 963 milyon dolara yükseldi. İhracat, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 yükselişle 158 milyar 625 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 5,3 artışla 261 milyar 146 milyon doları buldu.

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