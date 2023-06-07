Emekli aylığı gecikene 25 bin 520 lira avans

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk kabine toplantısının ardından seçim döneminde asgari ücretliye, memura, emekliye verilen sözleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Milyonlarca asgari ücretli, memur, emeklinin gözü "çalışanların yaşam kalitesini, refahını artırmanın en önemli görevi olduğunu" ifade eden yeni Bakan Işıkhan'a çevrildi. Bakan Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin heyecanla beklediği asgari ücrete ara zam için toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek. Yapılacak ara zamda haziran başında açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri de dikkate alınacak. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Bakan Işıkhan, birinci dereceye gelen bütün memurlara ek göstergeden esnafın prim gün sayısının düşürülmesine kadar birçok yasal düzenlemeyi Meclis'e taşıyacak. Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak. Asgari ücretin refah payı ile birlikte yaklaşık yüzde 30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.



MEMURA EK GÖSTERGE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelen herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin yasa teklifini hazırladı. Bakan Işıkhan'ın onayının ardından tüm kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak ek zamla birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi de yapılacak.



HAZAL KAYA

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