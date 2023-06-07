Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı

Tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı. Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin ihracatında sektörler rekor kırmaya devam ediyor. Yılın 5 ayında yüzde 4,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,7 pay aldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

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