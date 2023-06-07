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Haberler Ekonomi Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı

Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı

7.6.2023

Gazete

Tarımda tüm zamanların en yüksek ihracatı
Tarım sektörü, 14 milyar 58 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatına imza attı. Üretim ve ihracata öncelik veren ekonomi politikaları sayesinde Türkiye'nin ihracatında sektörler rekor kırmaya devam ediyor. Yılın 5 ayında yüzde 4,8 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,7 pay aldı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 738 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 424 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 480 milyon 269 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 76 milyon 512 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.
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