Züccaciyede en fazla ihracat İngiltere’ye

Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, en çok ihracat yaptıkları ülkenin İngiltere olduğunu belirterek, "Son 5 yılda İngiltere'ye yaptığımız ihracatı miktar bazında yüzde 20, değer bazında ise yüzde 50 artırdık" dedi. Yapılan açıklamaya göre, 12 milyar dolar büyüklüğü bulunan ve geçen yıl 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren züccaciye sektörü, 2023'te ihracatını 7 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyor. ZÜCDER, ihracatı artırmak amacıyla bu yıl 6 ülkede B2B etkinlikleri düzenlemeye karar verdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından 2022- 2023 dönemi için belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan İngiltere'de de B2B düzenlenecek.

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