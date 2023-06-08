Bozkır, Limak Yönetim Kurulu Danışmanı oldu

Dışişleri Bakanlığı'nda Bükreş Büyükelçisi, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Daimi Temsilcisi, TBMM'de 24, 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekili, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı, Avrupa Birliği Bakanı gibi pek çok makamda görev yapmış olan Volkan Bozkır, Limak Şirketler Grubu bünyesinde 'Yönetim Kurulu Danışmanı' olarak göreve başladı. Volkan Bozkır 1971'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Bozkır, mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı'na intisap etti. Bozkır, ayrıca AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini de yaptı.

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