Buğday alım fiyatları üreticiyi memnun etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk Kabine toplantısının ardından TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak belirlediklerini, bu fiyatlara ilave olarak bakanlığın üretim primi destekleriyle üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini açıkladı. Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, buğday alım fiyatlarının çiftçiye yaklaşık yüzde 35'lik refah payı sağladığını belirterek, "İç piyasa ve dünya fiyatlarının üzerinde açıklanan hububat müdahil alım fiyatları üreticinin beklentileri doğrultusunda kabul gördü, üretici açıklanan fiyattan memnun" dedi.

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