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Haberler Ekonomi Enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisi azaltılacak

Enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisi azaltılacak

8.6.2023

Gazete

Enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisi azaltılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ilk toplantısında, ekonomi yönetiminde izlenecek yol haritasını anlattı. Öncelik dar gelirli vatandaşı korumak olacak. Enflasyonun dar gelirliler üzerindeki etkisini azaltacak politikalara hız verilirken, vatandaşa yansıyan enerji maliyetleri, kira harcamaları da düşürülecek. Yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ana gündem maddelerinden biri de enflasyonla mücadelede oldu. Başkan Erdoğan da toplantıda, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız" ifadesini kullandı.

"HÜKÜMETİMİZİN ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ HİÇBİR SORUN YOK"
Bakan Mehmet Şimşek, dün sosyal medya hesabından da vatandaşa seslendi. Hükümetin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun olmadığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, plan ve program dâhilinde, belirlenen ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıkılan bu yolda hedeflere herkesin desteğini alarak ulaşacaklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "BİRAZ sabır ve zamana ihtiyacımız var. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var, uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz."

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