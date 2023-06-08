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Haberler Ekonomi Ezine Gıda İhtisas OSB 8 bin kişiyi istihdam edecek

Ezine Gıda İhtisas OSB 8 bin kişiyi istihdam edecek

8.6.2023

Gazete

Ezine Gıda İhtisas OSB 8 bin kişiyi istihdam edecek
Çanakkale'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan şehrin ekonomisinde geçmişten beri önemli yer tutan süt ve süt ürünlerinin yanı sıra tarım ürünlerinin de işleneceği Ezine Gıda İhtisas OSB, yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. Çanakkale'de, 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas OSB'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas OSB içerisinde 91 parsel yer alıyor. OSB'de 2 firma faaliyete başlarken, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, 36 firma ile de ruhsat işlemlerini yaptıklarını kaydetti.
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