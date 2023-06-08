Fahiş kira artışlarına hapis cezaları yolda

Konutlarda yüksek kiralar ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıkları arttırdı. Konutlarda yüksek kira artışı ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Yüksek kira talep eden ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlıklar arttı. Yüzde 25 kira artış sınırının üzerinde zam yaparak bunu kiracıya kabul ettiremeyen ev sahipleri tahliye yoluna gidiyor. Fahiş kira artışlarına karşı caydırıcı cezaların getirilmesi ve yüzde 25 zam sınırının uzatılması gündeme geldi. Uzmanlar, caydırıcı cezaların sorunun aşılmasında gerekli olduğunu belirtirken Adalet Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalara başladı. Büyük sorunlardan biri olan fahiş kira artışlarıyla ilgili çalışmalar hız kazandı. Yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması ve fahiş kira artışlarıyla haksız gelir sağlayanlar için 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor

DİĞER