  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Geleceğin sanayicileri ALOSBİ’de yetişiyor

Geleceğin sanayicileri ALOSBİ’de yetişiyor

ERCAN AKGÜN

8.6.2023

Gazete

Geleceğin sanayicileri ALOSBİ’de yetişiyor
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Saniye Bölgesinde (ALOSBİ) "örnek" proje okulu TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin sanayicilerini yetiştiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ile ALOSBİ iş birliğinde hayata geçirilen proje okulu TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli ara eleman ihtiyacına çare olacak. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Sanayi çarkları teknolojinin, rekabet ise teknolojik gelişmeleri üretecek nitelikli insanların bilimsel çalışmaları etrafında dönüyor. Bu konuda gençlere güvenimiz tam" dedi. Sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin kalifiye ara eleman olduğuna dikkat çeken Tezcan "Altyapısı, lojistik konumu ve yapmış olduğu yatırımlar ile yerli-yabancı sanayicilerin, ilgi odağı olan ve hızla gelişen ALOSBİ'de bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk ve okulumuzu açtık" dedi
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA