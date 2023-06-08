Geleceğin sanayicileri ALOSBİ’de yetişiyor

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Saniye Bölgesinde (ALOSBİ) "örnek" proje okulu TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin sanayicilerini yetiştiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı ile ALOSBİ iş birliğinde hayata geçirilen proje okulu TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de sanayicilerin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli ara eleman ihtiyacına çare olacak. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, "Sanayi çarkları teknolojinin, rekabet ise teknolojik gelişmeleri üretecek nitelikli insanların bilimsel çalışmaları etrafında dönüyor. Bu konuda gençlere güvenimiz tam" dedi. Sanayicilerin en önemli sorunlarından birinin kalifiye ara eleman olduğuna dikkat çeken Tezcan "Altyapısı, lojistik konumu ve yapmış olduğu yatırımlar ile yerli-yabancı sanayicilerin, ilgi odağı olan ve hızla gelişen ALOSBİ'de bu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk ve okulumuzu açtık" dedi

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