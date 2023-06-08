İnşaat sektörü yeni döneme hazırlıklı

Son bir yıldır ülke gündeminde yer alan seçimlerin sonuçlanmasının ardından, gözler yeniden ekonomiye çevrildi. Konut ihtiyacının devam ettiğini söyleyen inşaat sektörü temsilcileri, hükümetin atacağı adımlarla birlikte sektör olarak ekonomi ve istihdamı hızlandıracak hamleler için hazır olduklarını dile getirdi. Sektör temsilcileri, KDV, tapu harcı indirimi ve uygun kredi imkanlarının sunulmasının piyasalara pozitif yansıması olacağını belirtti.



GÖZDE GRUBU Y.K. BAŞKANI OP. DR. KENAN KALI: Ben kısa süre içinde faizlerin düşeceğini ve kredi musluklarının da açılacağını düşünüyorum. Konut taleplerini karşılamak için bu çok önemli. İnsanların konuta ihtiyacı var. Bundan sonraki dönemde vatandaşların dolardan uzaklaşıp Türk lirasına yöneleceğini düşünüyorum. Artık TL.'de yeni bir dönem başlayacak.



SİRİUS YAPI Y.K. BAŞKANI BARIŞ ÖNCÜ: Hükümetin vatandaşların ev alması konusunda gösterdiği gayreti takdirle karşılıyoruz. Tapu harçlarının düşürülmeli, vatandaşlara uzun vadeli kredi imkanları sunulmalı.



TANYER YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜNİR TANYER: Seçim süreci ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Firmalar yatırımlarını yapmakta temkinli davrandı. Konut satışları da düştü. İnsanlar yeni yatırım yapmak için seçimin sonuçlanmasını bekledi. Artık milletimiz tercihini yaptı. Bundan sonraki süreçte kabinenin de açıklanmasının ardından ekonomide iyileştirme çalışmalarının hız kazanacağını düşünüyorum.



FCTU YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLÇİN OKAY: Bundan sonra da aynı ekonomik strateji devam edecektir. Dolarda bir yükselme beklentisi var. Bir hafta 10 gün sonra ortamın daha da netleşeceğini düşünüyorum. Konuta olan talep ve ihtiyaç hala devam ediyor. Eğer uygun kredi imkanları sunulursa gayrimenkul sektörünün yaz aylarında daha da hareketleneceğini düşünüyorum.



ERKAYA İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI DOĞAN KAYA: Depremden sonra toplum çok bilinçlendi. Kent merkezinde oturmak eskisi kadar önemli değil artık. Zeminin daha sağlam olduğu noktalarda oturma kararı alıyor. İzmir'in bir deprem bölgesi olduğu gerçeğinden hareketle yeni arsaların üretilmesi gerekiyor. Bu nedenle özellikle hem müteahhitler, hem de yatırımcıların harekete geçmesi için düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi önem taşıyor.



GAYRİMENKUL HİZMET ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRÜ ÖZKAN YALAZA: Şu anda konut sektöründe 'satılmayan evlerin fiyatı düşer' gibi bir beklenti var. Fakat bu da yüksek inşaat maliyetleri nedeniyle mümkün görünmüyor. Konut fiyatları yükselmeye devam edecek. 2023 yılının başından beri konut satışlarında yüzde 30'luk bir daralma söz konusu. Eğer yeni kredi imkanı sağlanırsa konut satışlarında hareketlenme yaşanır.

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