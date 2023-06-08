Kalyon Enerji’den 260 MW’lık yeni iş birliği

Kara rüzgâr türbini teknolojilerinin önde gelen şirketlerinden Enercon ve yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yatırımcılarından olan Kalyon Enerji, YEKA RES-3 projesi kapsamında 260 MW'lık yeni bir iş birliğine imza attı. Anlaşmaya göre Enercon, Kalyon Enerji'nin Türkiye'deki kara projeleri için 64 adet rüzgâr türbini kuracak. İş birliği ile Türkiye'deki projeler için 64 adet E-138 EP3 türbininin tedariki ve kurulumu gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2022 yılında 20 farklı bölgede toplam 850 MW kapasite için düzenlenen YEKA RES-3 ihalesi kapsamında Kalyon Enerji, toplamda 260 MW kapasiteye ulaştı.2023 Ocak ayında Enercon ile Kalyon Enerji'nin grup şirketlerinden Kalen Enerji arasında YEKA WPP-3 projelerinden Ordu RES 40 MW kapasiteli ilk türbin tedarik ve montaj sözleşmesi imzalandı. Buna göre Elazığ, Bilecik, Bayburt, Ankara ve Trabzon bölgelerinde 220 MW kapasiteli 64 adet E-138 EP3 rüzgâr türbini teslimi ve kurulumu gerçekleştirilecek.