Kesme çiçekten 165 milyon dolar gelir

Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine kesme çiçek gönderen sektör, 2023 yılı için 1 milyar dal kesme çiçek ve 165 milyon dolar döviz girdisi hedefliyor. Pandemi sonrası büyüme hızında yavaşlama olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Yılmaz, "Deniz aşırı ülkelere hava yolu ihracatı öne çıktı.



Bu durumda ihracatımız 2021 yılında sektörün en yüksek dönemini yaşadı. 2022 yılında dünya genelindeki ekonomik sorunlar nedeniyle 2021'in yüzde 4 gerisinde kaldık. Bu yıl tekrar 2021 yılı ihracatının üzerine çıkacağız gibi görünüyor" dedi. Turizm kenti Antalya'dan dünyanın 33 ülkesine her yıl milyonlarca dal kesme çiçek gönderiliyor.

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