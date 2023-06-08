LPG üretimi yüzde 8,53 arttı

Enerji üretimi politikasına öncelik veren Türkiye'nin 2022 yılındaki LPG üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 8,53 arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "2022 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu" yayınlandı. Türkiye'de rafinerici lisansı sahiplerinin geçen yıl toplam Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) üretimi, 2021'e göre yüzde 8,53 artarak 1 milyon 100 bin 359 ton oldu. Geçen yıl tüplü LPG yüzde 15,8, dökme LPG yüzde 4,23 ve otogaz yüzde 80 pazar payına sahip oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl 47 bin 733 ton standardize LPG satışı yapıldı.

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