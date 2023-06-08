Tapu ve Kadastro hizmet binasının temeli atıldı

Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nın temeli atıldı. Temel atma törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlbank İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, katıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, depremden en çok etkilenen bölgenin Bayraklı olduğuna dikkat çekerek "Tapu ve Kadastro Müdürlüğü depremden en çok etkilenen yer oldu. Bu sebeple de iki ayrı binada işler yürütülüyordu. Ama yeni hizmet binasıyla daha iyi hizmetler vermeye devam edecek. Umarız bu temeller de uygun ilmi tekniklerle atılmıştır ve son derece dayanıklı bir yapı olur" dedi.

DİĞER