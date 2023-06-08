  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tapu ve Kadastro hizmet binasının temeli atıldı

Tapu ve Kadastro hizmet binasının temeli atıldı

GÜLDEN METİN

8.6.2023

Gazete

Tapu ve Kadastro hizmet binasının temeli atıldı
Tapu ve Kadastro İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası'nın temeli atıldı. Temel atma törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İlbank İzmir Bölge Müdürü Enver Çelebi, katıldı. Vali Yavuz Selim Köşger, depremden en çok etkilenen bölgenin Bayraklı olduğuna dikkat çekerek "Tapu ve Kadastro Müdürlüğü depremden en çok etkilenen yer oldu. Bu sebeple de iki ayrı binada işler yürütülüyordu. Ama yeni hizmet binasıyla daha iyi hizmetler vermeye devam edecek. Umarız bu temeller de uygun ilmi tekniklerle atılmıştır ve son derece dayanıklı bir yapı olur" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA