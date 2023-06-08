Yeni ekonomide Şimşek rüzgarı

Piyasalar sabaha hareketli başladı. Kur tarafındaki sert yükselişle beraber dolar 23,12'yi aşarken, euro 24,85 TL'ye kadar yükseldi. Kur tarafındaki yükselişten destek alan gram altın/ TL yurtiçi piyasalarda 1451 TL'yi gördü. Piyasalardaki hareketlilik sonrası dolar neden yükseldi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, dolar, euro ve altında başlayan yükselişi değerlendirdi. Yükselişin nedenlerini açıklayan Eryılmaz, gram altına dikkat çekerken borsa için kritik uyarıda bulundu.



KKM YÜKSELİŞİ ENGELLER

Piyasalardaki hareketliliğin sebeplerini açıklayarak önümüzdeki dönem altın ve borsa için beklentilerini paylaşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Yeni ekonomi modelinde Merkez Bankası'nın temel politikası makro ihtiyati adımlarla ve piyasaya müdahale etme ile kuru belli bir seviyede sabit tutma yönündeydi. Çünkü kurun çok yükselmesi istenmiyordu, kur çok yükselirse bu enflasyona geçiş yapacak ve rekabetçi kuru bozarak ihracatı etkileyecekti. Zaten bu liralaşma stratejinin de özüydü. KKM'de bu işe yarıyor döviz talebini azaltarak yükselişi engelliyor" dedi. Piyasaların Bakan Mehmet Şimşek'ten inanılmaz bir beklenti içinde olduğunu belirten Eryılmaz, "Daha önemlisi Merkez Bankası Başkanı'nın belirlenip haziran sonuna kalmadan acil bir toplantı olursa yükselişi durdurur" dedi.



DOLARİZASYON ALGISI

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş ise dolarizasyon algısına dikkat çekti. Dolar/TL'de yaşanan artışı yorumlayan Prof. Dr. Demirbaş, en büyük sorunun yaratılmak istenen dolarizasyon algısı olduğunu belirten bir açıklama yaparak "2022 yılında başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) kaynaklı sıkılaştırma politikaları Türkiye'de süreli kur artacak algısının oluşmasına ve yüksek oranda dolarizasyona neden olduğunu belirten Demirbaş, "Ticari amaç dışında tasarruf saikiyle de talep edilen yabancı para aşırı değerlenmeye devam ediyor ve enflasyonun ana unsurlarından biri haline geliyor" dedi.



MEMİŞ'TEN "ALMAYIN" UYARISI

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara, "Almayın" uyarısında bulunarak "Merkez Bankası'ndan herhangi bir açıklama gelmeden yapılan hamleleri doğru bulmuyorum. Tekrar hızlı bir gerileme bekliyorum. Algılarla birlikte döviz ve kuyumculara giderse vatandaş zararla karşı karşıya kalabilir" uyarısında bulundu.

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