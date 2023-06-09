Havlu ihracatının yüzde 70’i Denizli’den

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türkiye'nin havlu ihracatının yüzde 70'ini karşılayan Denizli'nin dünya havlu ihracatından yüzde 7 pay aldığını belirtti. Havlu, ülkemiz ihracatının gözde ürünlerinden biri konumu bulunuyor. Dünyadaki en ünlü caddelerde, otellerde, restoranlarda, yolcu gemilerinde Türk havlusuyla sıklıkla karşılaşılıyor. 2022 yılında 483 milyon dolarlık havlu ihracatı gerçekleştiren Denizli, Türkiye'nin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemizin 2022 yılındaki havlu ihracatı 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verinin ışığında, Denizli'nin ülkemizin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldığını görüyoruz. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 483 milyon dolarlık havlu ihracatıyla 500 milyon doların kapısını çaldık" dedi.

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