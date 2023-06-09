IMEAK DTO Aliağa Şubesi başarılı öğrencilere ödül verdi

MEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi'nin 2019 yılında çocuklarda deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının bu yıl 3.'sü düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. İMEAK DTO Aliağa Şubesi, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenledi. Çocuklarda deniz sevgisi ve bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Resim, şiir ve kompozisyon olarak üç ana dalda düzenlenen yarışmada, ilkokul öğrencileri 'Deniz ve Çevre' konulu resimler, ortaokul öğrencileri de aynı konu içerikli şiirlerle yarışmaya katılırken, liseler ise 'Deniz' konu başlıklı kompozisyonlarla yarışmaya katıldı.99 resim, 54 şiir ve 8 kompozisyon ile toplam 161 öğrenci yarışmada yer aldı. Yarışmanın değerlendirme jürisi, geçtiğimiz günlerde toplanarak 3 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren isimleri belirledi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri Tüpraş İzmir Rafinerisi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle verildi. Düzenlenen törene; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Abalı, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, İMEAK DTO Aliağa Şubesi meclis ve yönetim kurulu üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve ilçe protokolü katıldı.İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek "Odamızın sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesinden biri olan bu yarışmamızdaki amacımız gelecek nesillerimize, çocuklarımıza deniz sevgisini aşılamak ve çevre bilincini oluşturmaktır. Yarışmamıza yoğun ilgi gördüğü için mutluyuz" dedi.