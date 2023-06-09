NG Kütahya Seramik İzmir’de showroom açtı

İzmir'in en modern seramik showroomu olan mağaza, görkemli bir törenle hizmete girdi. NG Kütahya Seramik'in İzmir Bayraklı'daki showroom'unun açılışı NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral ve binin üzerinde İzmirli seçkin davetlinin katılımıyla gerçekleşti. NG Kütahya Seramik'in Ar-Ge, tasarım ve üretim gücüyle ürettiği en yeni koleksiyonlarını sergileyeceği showroom, 2200 metrekarelik alanı ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Bugüne dek hayata geçirdiği tüm çalışmalara 'ilk ve en büyük' olma arzusuyla başlayarak Türkiye'de pek çok yenilikçi projeyi hayata geçiren NG Kütahya Seramik, yepyeni teknolojileri ile sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. NG Kütahya Seramik, doğadan ilham alarak tasarladığı, 2023 yılının en iddialı koleksiyonları arasında yer alan Stardust, Soft Touch ve S3D başta olmak üzere inovatif ebatlı koleksiyonlarını sergileyecek. Zamansız güzelliği ile teknolojiyi buluşturan ürünleri; Loren, Tosca, Metronorm, Delmar, Osso, Reval, Milestone, Flam, Vista ise yeni mağazada boy gösterecek.



İNOVATİF KOLEKSİYONLAR

İnovatif koleksiyonlarıyla yaşam alanlarına şık dokunuşlar katan NG Kütahya Seramik'in, hem mat hem de parlak görünümler sunan S3D koleksiyonunun başyapıtları; Ares, Damasen, Lord, Luserna, Darka, Traverten, Artos, Beton, Liberty, Nuvola, Atrium, Aston ve Moonstone serileri de showroom'da yerini alacak. Küçük ve büyük ölçekli tüm mimari projelerin ihtiyaçlarını karşılayan NG Kütahya Seramik'in yeni showroom'unda ziyaretçiler, en son trendlerden ilham alan koleksiyonları yakından inceleme fırsatı yakalarken NG Kütahya Seramik'in uzman ekibinden de her konuda destek alabilecekler.

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